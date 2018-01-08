Fatih Terim, Yılmaz Vural ve Mustafa Denizli bir arada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı'nı ziyaretinde Yılmaz Vural ve Mustafa Denizli ile bir araya geldi. Üç teknik adam kısa süreli sohbet etti.