Fatih Terim'den Ahmet Çalık ve Serdar Aziz'e 'Hazır olun' talimatı

Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da futbolcular, dünkü antrenmanını yeni hocaları Fatih Terim ile birlikte yaptı.

Sabah saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri’ne giden Terim, eşofmanlarını giyerek işbaşı yaptığını gösterdi. A Milli Takımı’ndaki yardımcısı Levent Şahin’i de sarı-kırmızılı kulübe götüren Terim, daha önce tanıdığı isimlerle hasret giderdi, ilk kez görüştükleriyle de tanıştı.

Galatasaray Futbol Akademisi Teknik Sorumlusu Emrah Bayraktaroğlu ile birlikte antrenmana çıkan ve takım hakkında bilgi sahibi olan Terim, A Milli Takımı’ndan eski öğrencisi olan Serdar Aziz ile Ahmet Çalık ile bir görüşme yaptı. İki futbolcuya hazır olmaları mesajını veren Fatih Hoca, savunmada yer alan iki futbolcudan çok daha fazla faydalanacağını da göstermiş oldu.

Terim’in görüştüğü diğer isim de, yönetim tarafından affedilen ve bu hafta antrenmana çıkan Hakan Balta idi. Ay-yıldızlı forma altında defalarca birlikte olduğu Hakan’dan da hazır olmasını isteyen Terim, ligin ikinci yarısında kendisine şans vereceğini dile getirdi.