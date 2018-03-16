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Fatih Terim'den Belhanda'ya 'Kaleyi gördüğün anda sert şutlarla yokla'

19 yıl sonra Kadıköy'de F.Bahçe'yi devirmenin hesaplarını yapan Fatih Terim, taktik hazırlıklarını tamamladı. Tecrübeli çalıştırıcının, derbide en büyük silahlarından biri Younes Belhanda olacak.

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İlk yarıdaki Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Younes Belhanda, Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından önce yedek kalmış ardından yeniden forma şansı bulup, çıkışa geçmişti.

Belhanda'yı derbiye özel olarak hazırlayan kurt hocanın, Faslı yıldızdan orta sahadaki ataklara yön verip daha çok sorumluluk alması yönünde uyarıda bulundu. Belhanda'dan, Gomis'e daha çok destek sağlamasını isteyen Terim, ayrıca "Kaleyi gördüğün anda sert şutlarla yokla" şeklinde de talimat verdi.

GÜVEN AŞILADI, SÖZ ALDI

Yıldız oyuncuya motivasyon aşılayan İmparator, "Bu maçlar senin gibi oyuncuların daha fazla sorumluluk alması gereken maçlar. Tüm potansiyelini vermelisin. Sende de bu kalite var" diyerek özgüven verdi. Faslı oyuncunun da hocasına 'En iyi Belhanda'yı' izlettirmek için söz verdiği belirtildi.

(HT)

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