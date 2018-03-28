Fatih Terim'den Burak Yılmaz'a özel önlem

Öncelik golcü oyuncuyu ceza sahasında topla buluşturmamak. Bunun için özel görev verilen Serdar, Burak’ın adeta gölgesi olacak. Trabzon’un kanat oyuncularının hızı da beklerle kesilecek.

MİLLİ arayı avantaja çevirmek için Florya’ya kapanan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, hafta sonu karşılaşacakları Trabzon’un detaylı analizini çıkarıp rakibi eli boş göndermek için planlarını yaptı. Terim bütün hafta da çalışmalarını yapılan analize göre gerçekleştirecek. Daha önce F.Bahçe derbisi öncesi de rakibin analizini ekibiyle yapan ve ona göre çalışan Terim, skor olarak olmasa da oyun olarak istediğini almıştı.

BU kez skor olarak da üstünlük kurmak isteyen Fatih Terim’in önceliği daha önceden öğrencisi olan ve krallıkta Gomis’in ardından 2. sırada yer alan Burak’ı ceza sahası içinde topla buluşturmamak. Burada da Serdar’a büyük iş düşüyor. Tecrübeli teknik adam da öğrencisine özel görev verdi. Hızıyla Burak’ı marke edecek olan Serdar adeta golcü oyuncunun gölgesi olacak.

BEKLERE KRİTİK GÖREV

Trabzonspor'un içeri kat edebilen kanat oyuncularının önlemi de beklerle alınacak. Nagatomo ve Mariano duruma göre Linnes ileride baskı kurarak orta saha çizgisine yakın rakibi karşılayacak. Kapılan toplarla hücuma hızlı çıkılmasında da bu oyuncular kilit önem taşıyor.

GÖZÜ SELÇUK İNAN’DA

SARI-kırmızılılarda sakat olduğu için milli takımdan çıkarılan Selçuk’un tedavisi devam ediliyor. Sağlık ekibinden gün gün rapor alan Fatih Terim gelinen noktadan memnun. Fernando’nun sarı kart cezalısı olmasından dolayı Selçuk daha da önem kazanıyor. Tedaviye olumlu tepki verdiği belirtilen Selçuk’un bugünden itibaren takımla saha çalışmasına çıkması bekleniyor.

(Vatan)