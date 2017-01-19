Yıldırım Demirören: Fatih Terim maaşını TL'ye çevirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, katıldığı bir televizyon programında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Terim'in iki takım çalıştırmasına sıcak bakmayacağını belirten Demirören'in açıklamaları şöyle;

"Galatasaray'dan Fatih Terim'e teklif gelirse, bu Terim'in kararıdır. Fatih Terim'in hem Galatasaray'ı hem de Milli Takımı çalıştırmasına sıcak bakmam. Fatih Hoca sadece A Milli Takım'ın hocası değil, Türkiye Futbol Direktörü'dür. Kendisinin altyapıyla ilgili çalışmaları var. Önümüzdeki günlerde neler yapacağımızı anlatacak kendisi. Büyük kulüplerimiz son 10 senede altyapıdan kaç oyuncu yetiştirmiş? Bu sorun, futbolumuzun ana sorunu. Şu anda en kötü hocalar kulüplerin altyapılarında. En iyilerin orada olması lazım. Fatih Terim'in ve bizlerin onay verebileceği altyapı hocalarını kulüplerimize yerleştirmek istiyoruz. Kulüplere yerleştireceğimiz antrenörlerin maaşlarının belli kısmını da Federasyon karşılayacak."

"Terim de maaşını TL'ye çevirdi"

Fatih Terim'in maaşını TL'ye çevirdiğini de açıklayan Demirören şöyle konuştu;

"Fatih hocaya teşekkür ediyorum. o da maaşını TL'ye çevirdi. Terim'in aldığı rakam, bu kalitedeki bir hoca için normal. Fatih hocadan önce 8 milyon euro Guus Hiddink, Hiddink'in ekibi 12 milyon euro maaş alıyordu. Milli Takım, milli bir dava, kavgadır. Milli Takım futbolcularının prim almaması lazım. Ama sistem böyle kurulmuş"