Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fatih Terim'den Hasan Şaş'a 'Sakin ol' uyarısı

Yardımcısı Hasan Şaş ile konuşan Fatih Terim, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için sakinlik uyarısında bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'den Kadıköy'deki dev Fenerbahçe derbisi öncesinde yardımcısı Hasan Şaş ve teknik ekibini uyardı.

Atiker Konyaspor maçında yerinde duramayan ve beraberlik golü sonrasında baygınlık geçiren Hasan Şaş ile konuşan Fatih Terim, " Sen bu takımın antrenörüsün. Ortamı sakinleştirmen gerekli her zaman" dedi.

Fatih Terim, derbi öncesinde yardımcıları ile de görüşerek "Kadıköy'de ortamı, oyunu gerecek tek bir hareket istemiyorum. Özellikle Hasan, sakin olmanı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Futbol Arena)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Terörle mücadelede Azerbaycan´la birlikteyiz

Başbakan Yıldırım: Terörle mücadelede Azerbaycan´la birlikteyiz

Türk taraftarlara hayran olan Avrupalı futbol adamları

Türk taraftarlara hayran olan Avrupalı futbol adamları

Gökyüzünden altın yağdı

Gökyüzünden altın yağdı

Dünyanın en garip canlıları şaşkına çevirdi

Dünyanın en garip canlıları şaşkına çevirdi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA