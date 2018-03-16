Fatih Terim'den Hasan Şaş'a 'Sakin ol' uyarısı

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'den Kadıköy'deki dev Fenerbahçe derbisi öncesinde yardımcısı Hasan Şaş ve teknik ekibini uyardı.

Atiker Konyaspor maçında yerinde duramayan ve beraberlik golü sonrasında baygınlık geçiren Hasan Şaş ile konuşan Fatih Terim, " Sen bu takımın antrenörüsün. Ortamı sakinleştirmen gerekli her zaman" dedi.

Fatih Terim, derbi öncesinde yardımcıları ile de görüşerek "Kadıköy'de ortamı, oyunu gerecek tek bir hareket istemiyorum. Özellikle Hasan, sakin olmanı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Futbol Arena)