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Fatih Terim'den maç sonu büyük jest

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bucaspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarların çağrısına kayıtsız kalmadı ve soyunma odasından geri dönerek tribünleri selamladı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sarı-kırmızılı taraftarlar büyük sevgi gösterdi. Terim, maçtan sonra soyunma odasından geri dönerek tribünleri selamladı.

Galatasaray'daki 4. döneminde taraftarların büyük sevgi gösterileriyle karşılaşan Fatih Terim, Bucaspor karşılaşmasının ardından oyuncularla birlikte soyunma odasının yolunu tuttu. Ancak tribünlerin uzun süren çağrısı karşısında Terim, soyunma odası koridorundan geri döndü ve tribünleri selamladı.

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmanın ardından bütün tribünleri tek tek gezerek selamlayan Fatih Terim için uzun süre tezahüratlarda bulundu.

İHA

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