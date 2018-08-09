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Fatih Terim'den Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'a transfer uyarısı

Fatih Terim, başta Emre Akbaba olmak üzere forvet ve stoper konusunda acele edilmesini istedi. Terim, “Eksikleri ne kadar erken tamamlarsak o kadar faydalı olur” şeklinde konuştu.

  • StarSpor
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SÜPER Lig’de yarın akşam sezonun ilk maçında Ankaragücü ile karşılaşacak olan G.Saray’da gündem yine transfer. Süper Kupa finalinde Akhisar’a yenilen Sarı-Kırmızılılar’da Teknik Direktör Fatih Terim’in Başkanı Mustafa Cengiz ve yardımcısı Abdurrahim Albayrak’tan takviyelerin acilen yapılmasını talep ettiği ortaya çıktı.

EN AZ 3 OYUNCU LAZIM

Cengiz ve Albayrak’la özel olarak görüşen tecrübeli teknik adamın, “31 Ağustos’a kadar zamanımız var ama hızlı hareket etmemiz şart. Forvet, orta saha ve savunmaya en azından 1’er oyuncu almamız gerekiyor. Özellikle bize gelmek isteyen Emre Akbaba konusunu bir an önce çözümleyin” dediği kaydedildi.

SİZE RAPOR SUNDUM

Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle satmadan oyuncu alamadıklarına vurgu yapan Terim, “Kimlerin gönderilebileceği konusunda rapor sunmuştum. Bunun yanı sıra teklif gelen oyuncular varsa onu da değerlendirebiliriz. Eksikleri ne kadar çabuk halledersek o kadar fazla başarılı oluruz” diye konuştu.

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