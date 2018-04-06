Fatih Terim'den öğrencilerine uyarı! 'Gençlerbirliği'ni küçümsemeyin'
Teknik direktör Terim, “Rakibimizin de puana ihtiyacı var. Başakşehir’den sadece 1 puan öndeyiz. Rehavete kapılırsak yanarız” diye uyarıda bulundu.
- StarSpor
G.SARAY’DA yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular, dün Florya’da öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemekte konuşan Teknik Direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı için futbolcularına uyarılarda bulundu. “Gençlerbirliği’nin ligdeki durumuna bakarak küçümsersek büyük hata yaparız” diyen Terim’in şunları söylediği öğrenildi: “Rakimiz iyi futbol oynuyor. Şiddetle de puana ihtiyacı var. Disiplini ve ciddiyeti elden bırakmadan kendi oynumuzu rakibe kabul ettirmeliyiz. Maçın bitimine kadar mücadele etmeli bir an olsun gevşememeliyiz. Oyunu sürekli Galatasaray kontrol etmeli. Bunun için de ayağa paslarımız isabetli olmalı. Önümüzde 7 lig maçı var. Bunları kazanıp sezonu şampiyon bitirirsek neler elde edeceğimizi hepiniz iyi biliyorsunuz.”
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