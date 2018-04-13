Fatih Terim'den Serdar Aziz ve Maicon'a son uyarı

FLORYA’DA MOTİVASYON TOPLANTISI

■ GENÇLERBİRLİĞİ deplasmanından mağlubiyetle dönerek liderliği kaybeden Galatasaray, bu maçı unuttu ve hafta sonu oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasına yoğunlaştı. Teknik direktör Fatih Terim de kritik mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisler'inde oyuncularıyla motivasyon toplantıları yapıyor. Zorlu 90 dakikayı sezonun maçı olarak yorumlayan tecrübeli teknik adam, öğrencilerinden zafer istiyor. Terim, Başakşehir maçını kazanarak Gençlerbirliği mağlubiyetini telafi etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

TRABZONSPOR MAÇINDAKİ GİBİ OYNAYIN

■ TERİM’İN öğrencileriyle yaptığı konuşmada “Medipol Başakşehir maçı final mücadelelerimiz biri… Taraftarımızın önünde sahadan galibiyetle ayrılmak zorundayız. Artık sezonun sonun yaklaştık. Bize inanan, bize güvenen ve her şartta arkamızda olan taraftarımıza sezon sonunda şampiyonluk sevincini yaşatmalıyız. Bunun için de ilk şart Başakşehir maçından galibiyetle ayrılmak. Hafta sonu sizden Gençlerbirliği maçındaki oyunu değil, Trabzonspor karşısındaki oyunu bekliyorum” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

SERDAR VE MAİCON’A UYARI GELDİ

■ TECRÜBELİ teknik adam, Başakşehir karşısında da Gençlerbirliği maçındaki 11’i bozmayı düşünmüyor. Başkent deplasmanına götürülmeyen Martin Linnes’in takımla birlikte çalışmalara başlaması Fatih Hoca’nın elini güçlendirse de sağ bekte yine Brezilyalı Mariano oynayacak. Terim’in Gençlerbirliği mücadelesinde büyük hatalar yapan Maicon-Serdar ikilisiyle de özel bir görüşme yaptığı ve sert uyarılarda bulunduğu belirtildi. İmparator’un ikiliye “Bir daha bu kadar lakaytlık istemiyorum” dediği kaydedildi.

(Gunes)