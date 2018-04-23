Fatih Terim'den Sinan Gümüş'e: Güvenimi boşa çıkarmadın aslanım

Sinan Gümüş, Konyaspor’un ardından Alanyaspor karşısında da sonradan oyuna girdi ve takımına üç puanı getirdi. Şampiyonluk yolunda kritik galibiyetlerin mimarı olan Sinan’a maç sonunda hocası Fatih Terim, “Güvenimi boşa çıkarmadın Aslan’ım” diyerek sarıldı.

İKİ MAÇTA 6 PUAN GETİRDİ

GALATASARAY, Aytemiz Alanyaspor’u Sinan Gümüş’ün 82. dakikada attığı golle 3-2 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajı daha kayıpsız geçti… Takımına üç puanı getiren gurbetçi oyuncu, bu sezon bunu ikinci kez başardı. 11 Mart’ta Türk Telekom Stadı’nda oynanan Konyaspor mücadelesinin ikinci yarısında oyuna dahil olan Sinan, o maçta önce Gomis’e asist yapmış ardından da attığı golle Aslan’ı zafere taşımıştı.

SENİNLE GURUR DUYUYORUM

ALANYA karşısında da aynı senaryo gerçekleşti ve Sinan attığı golle Galatasaray’ın şampiyonluk yarışına tutunmasını sağladı. 24 yaşındaki oyuncuyu ise teknik direktör Fatih Terim soyunma odasına özel olarak kutladı. Terim’in Sinan’ın yanına gittiği ve alnından öperek, “Sana olan güvenimi boşa çıkarmadın Aslan’ım… Beni mahçup etmedin. Attığın bu golle belki de şampiyonluk gelecek. Harikasın. Seninle gurur duyuyorum” dediği belirtildi.

SÖZ DAHA İYİ OLACAĞIM

SİNAN’IN da hocasının bu sözlerinin ardından büyük bir mutluluk yaşadığı ve soyunma odasında hocasına, “Benim başarım takımın başarısı… Beni bu seviyeye siz getirdiniz hocam… Siz olmasaydınız ben belki de şu anda takımdan ayrılmıştım. Sizin güveninizi boşa çıkarmadığım için çok mutluyum. Daha iyi olacağıma size söz veriyorum” diyerek cevap verdiği kaydedildi. Igor Tudor, sezon başında Sinan’ı gönderilmesini yönetimden talep etmişti.

(Güneş)