Fatih Terim'den Sportif Direktörlük açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilk kez düzenlenen Sportif Direktörlük Sertifika Programı, Antalya'da başladı. Programın açılışını Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, video konferans yoluyla yaptığı konuşmayla gerçekleştirdi.

Yeni bir eğitimi hayata geçirdiklerini belirten Terim,'' Sahadaki oyuncu, hakem, tüm antrenörler, doktor, masör TFF tarafından çeşitli eğitimlere tabi tutuluyor. Kulübede olup da şimdiye kadar eğitim almamış tek birim sportif direktörlerdi. Bu sertifika programıyla o eksikliği de kapayacağız.'' şeklinde konuştu. Sportif direktörlük unvanının her kulüpte farklı geçtiğini ifade eden Fatih Terim, bu programla bu karmaşayı sona erdirmek ve bu görevi kurumsal bir çerçeveye oturtmak istediklerini ifade etti.

4 modül sürecek programın her aşamasında değişik profilden, alanında yetkin kişilerin bilgiler aktaracağını vurgulayan Fatih Terim, "Buradaki amacımız; ben bu programa gelene kadar hiçbir şey bilmiyormuşum. Çok şey öğrendim" dedirtmek şeklinde konuştu. Fatih Terim, programda eğitim alan kursiyerlerin geri bildirimlerinin de son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Sportif direktörlüğü futbolun ayrılmaz parçası olarak gördüğünün altını çizen Terim, ''Futbolun içinden gelen bazı arkadaşlar kariyerlerine teknik direktör olarak devam etmek istemiyor. Bu çok doğal. Ama biz de bu birikimleri, tecrübeleri ile futbolun dışında kalmamalarını istiyoruz. Sportif Direktörlük bu anlamda da çok değerli bir mevki olmuş durumda'' dedi.

Programda Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in ardından ikinci konuşmayı Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün kaptanı Emre Belözoğlu yaptı. Milli oyuncu konuşmasında Türkiye, İspanya, İngiltere ve İtalya liglerini kapsayan futbol kariyeri süresince özellikle sportif direktörlerin çalışmaları ile ilgili gözlemlerini ve yaşadığı deneyimleri anlattı.

İlk aşaması 11 Ocak Çarşamba gününe dek sürecek Sportif Direktörlük Sertifika Programı'na 23 kişi katılıyor. Programda, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile futbol dünyasından alanlarında uzman kişiler konuşmalar yapacak, eğitimler verecek. 4 modülden oluşan Sportif Direktörlük Sertifika Programı Antalya'da gerçekleştirilen bu eğitimin ardından ilerleyen günlerde düzenlenecek diğer etaplar ile devam edecek.

DHA