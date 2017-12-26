Fatih Terim'den transfer açıklaması: 1-2 eksiğimiz var

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0'la geçilen Bucaspor maçı sonrası konuştu.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"Bu tip maçlar, tehlikeli maçlardır. Muhakkak ki, güç farkı var. Bucaspor koşarak, mücadele ederek, bozarak, kendine avantaj sağlayan bir takım olacaktı ki, öyle oldu. En önemli şey, oyuncularımın ciddi olması. Bir sıkıntı olmasa, hiç değiştirmeyecektim ki, net 90 dakika hepsini göreyim diye. Devre arası bazı kararlar vereceğiz, orada önemlidir. Son 4-5 seneye baktığımızda, Selçuk bu takımın şampiyonluklar kazanmasında önemli rol elde etmiş bir oyuncu. Yedek bırakabilirsiniz, ama yaptıklarını unutmamak lazım. Selçuk, kazanmamız gereken bir oyuncumuz, bize çok emeği geçmiştir. Selçuk'un attığı frikik golleri, Selçuk'un attırdığı goller... 7. sene belki de, Selçuk'u kazanmamız lazım. Sinan'a da söyledim, o formayı almak isterse, ben veririm ona, alternatif düşünmem. Yasin'den çok memnunum. 48 saat önce maç oynamış. Her maç, Galatasaray 28'inin nasıl yazılacağını bize gösterecek. Herkes, nerede nasıl şans bulursa, kullanmak zorunda. Burası Galatasaray kulübü, kolay gelinmiyor. O formanın hakkını vermek zorundasınız. Çok fazla değil ama, hazırlık maçı oynamak istiyorum. Antalya'da bu fırsatı bulabiliriz ve onu da kullanacağız. Eksiğimiz olan 1-2 yer, çok fazla isteğim yok zaten, halletmeye çalışacağız. Olmazsa da, içimizden halletmeye çalışacağız."