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Fatih Terim'e jest! 'Masada 3 isim var seç birini hocam?'

4.kez Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim'in yardımcıları yavaş yavaş belli olmaya başladı.

  • StarSpor - Levent GÜLTEKİN
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Dün gece Fatih Terim’in resmi twitter hesabından ‘Nerde kalmıştık’ ifadeleri Galatasaray camiasında büyük bir sevinç yaratırken, deneyimli teknik adamın dördüncü kez yuvaya geri dönmesi Süper Lig’deki dengeleri de değiştirdi. 

'HANGİSİNİ İSTERSİN HOCAM?'

2,5 yıldır Galatasaray’ın başkanlığını yapan ve bu süreçte 4 teknik adamla çalışan Dursun Özbek’in Fatih Terim hamlesi camianın alkışını toplarken, ikilinin yaptığı kritik görüşmede para konusunu konuşulmaması dikkat çekti. Florya’nın yapılandırması ve devre arasında takımda eksik görünen yerlere gerekli takviyelerin yapılması fikrinde birleşen Özbek ve Terim, çalışmalara şimdiden başlarken başkanın Fatih Terim’e kadroda yabancı futbolcuların fazlalığı sebebiyle ‘hangi yardımcı hocaları istersin?’ sorusunu sorduğu, Fatih Terim’inse Ujfalusi, Kewell ve Elmander isimlerinin üzerinde durduğu öğrenildi.

ELMANDER BİR ADIM ÖNDE

Hali hazırda Levent Şahin ve Hasan Şaş’la çalışması beklenen Fatih Terim’in Taffarel’i de geri getirmeyi düşündüğü belirtilirken Fatih Terim’in ilk etapta Elmander’e sıcak baktığı, eğer şartlar oluşmazsa Ujfalusi’yi Florya’da görmek istediği ifade edildi. 

 

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