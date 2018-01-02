Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fatih Terim'in bizzat aradığı Bruma, 'Galatasaray'a koşa koşa dönerim' dedi

Transferdeki kısıtlı sürede hata yapmak istemeyen Fatih Terim, Galatasaray'a geleceğe yatırım olarak aldırdığı eski prensi Bruma'yı gözüne kestirdi.

  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sezon başında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Leipzig'e satılan Portekizli futbolcu, yeni takımında beklediği süreleri alamadığı için mutsuz.

Alman ekibinden Bruma'yı 6 aylığına isteyen sarı-kırmızılılar, girişimlere başladı. Leipzig'in talebine göre satın alma opsiyonlu kiralama da gündemde olacak.

Her iki kanatta da oynayabilecek, süratli bir futbolcuya ihtiyaç duyan ve oynatmak istediği 4-4-2 sisteminin en kilit parçalarından biri olacak Bruma'yı bizzat arayan Fatih hoca, yıldız isimden olumlu dönüş aldı.

Kendisini Galatasaray'a kazandıran hocasına, "Sizin olduğunuz her takıma koşa koşa gelirim" yanıtını veren 24 yaşındaki futbolcu, kulüplerin anlaşması halinde Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi. (Skor)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Muhabire yayın sırasında jandarma sürprizi

Muhabire yayın sırasında jandarma sürprizi

Dünyanın en tehlikeli yolu

Dünyanın en tehlikeli yolu

Karlar altındaki ormanın içinde kütüphane yaptılar

Karlar altındaki ormanın içinde kütüphane yaptılar

İlk defa Müslüman bir kadın Putin'e rakip oldu

İlk defa Müslüman bir kadın Putin'e rakip oldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA