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Fatih Terim'in Bucaspor karşılaşmasında şans vereceği 4 futbolcu belli oldu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Bucaspor'u konuk edecek. Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, 4 isme Bucaspor karşılaşmasında özellikle şans verecek.

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Bucaspor'u konuk edecek. Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, 4 isme Bucaspor karşılaşmasında özellikle şans verecek.

Fatih Terim, Bucaspor müsabakasında bu sezon fazla forma şansı bulamayan Sinan Gümüş, Eren Derdiyok, Selçuk İnan ve Ahmet Çalık'ı sahaya sürecek.

FATİH TERİM: "KİMSE KÜSMEMELİ"

Ligin 2. yarısında bu 4 futbolcuya daha fazla şans verip forma yarışına ortak etmek isteyen Fatih Terim, yöneticilere "Şampiyonluk adına bütün oyuncular görev almaya hazır olmalı. Küsmemeli, bu rekabete ortak olmalı. Rekabetin olduğu yerde başarı olur. Onları Galatasaray adına kazanacağım" dedi.

6 FUTBOLCU KADROYA ALINMADI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Tudor'un verdiği izinlere müdahale etmedi ve 6 futbolcusunu Bucaspor maçı kadrosuna almadı. Sarı kırmızılı takımda Bucaspor maçı öncesi izinli Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Fernando'ya özel izin verildi.

Futbol Arena

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