Fatih Terim'in elindeki kırmızı dosyanın sırrı ortaya çıktı

Galatasaray, Bucaspor’la oynanacak kupa sınavının hazırlıkları tek idmanla tamamlandı. İdmana Terim'in elindeki dosya damga vurdu. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmanda futbolcuların oldukça mutlu olduğu gözlendi. Galatasaray’da bazı yabancı futbolculara Noel için izin verildi. Muslera, Mariano, Maicon, Gomis, Ndiaye, Fernando idmana katılmadı. Isınma koşuları ile başlayan antrenman 5'e 2 ve oyuncuların arasında oynadığı ayak tenisi ile devam etti.

Tudor tarafından kadro dışı bırakılan ve lisansı çıkartılmayan Hakan Balta çalışmalarına devam ediyor. Milli futbolcu ikinci yarıdan itibaren forma giyebilecek. 4. dönemine zaferle başlayan tecrübeli hoca, antrenmanı basın mensuplarına açarken, oyuncularıyla ayak tenisi oynadı. Terim, ayak tenisi maçında yaptığı şık kafa vuruşuyla takımına sayı kazandırarak oyuncular tarafından alkışlandı. İdmanın en çok merak edilen konusu ise Terim'in elindeki kırmızı dosya oldu.

Terim'in elindeki dosyanın sırrı çözüldü. Tecrübeli teknik adamın elindeki dosyada antrenman grubu, takımdaki sakat oyuncular ve izinli olan oyuncuların isminin olduğu ortaya çıktı.

(Fanatik)