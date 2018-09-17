Fatih Terim'in galibiyet istatistikleri göz kamaştırıyor

HER ŞEYE RAĞMEN LİDER

■ FATİH Terim, 4. Galatasaray döneminde rekorları alt üst ediyor… 22 Aralık 2017’de Igor Tudor’un yerine Sarı-Kırmızılılar’ın başına geçen tecrübeli teknik adam, Galatasaray’ı sezon sonunda şampiyonluğa taşıyarak başarı halkasına bir yenisini daha ekledi. Kendisine 7, Aslan’a da 21. Şampiyonluk apoletini takan İmparator, bu sezonda tüm sıkıntılara rağmen takımını beşinci hafta sonunda averajla liderliğe taşıdı.

2.27’LİK PUAN YAKALADI

■ KASIMPAŞA karşılaşmasında dördüncü dönemindeki 30. maçında çıkan Fatih Terim, 22. galibiyetini alarak büyük bir başarıya imza attı. İmparator, diğer 8 maçta ise 2 beraberlik ve 6 yenilgi elde etse de 2.27’lik ortalama tutturdu. Bu ortalama Fatih Terim’in teknik adamlık dönemindeki en yüksek derece oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray’daki ilk döneminde 2.14, 2. döneminde 1.82. 3.döneminde ise 2.06’lık ortalama tutturmuştu.

MİLLİ TAKIM DERECESİNİ DE GEÇTİ

■ İMPARATOR, 28 maçlık Fiorentina kariyerinde, 1.46, 13 maçlık Milan macerasında ise 2.08’lik derece elde etmişti. Fatih Terim, A Milli Takım’da da sırasıyla 1.40, 1.86, 1.67 ve 2.05’lik ortalamalar yakaladı. Sarı-Kırmızılı takımın başında ilk olarak 17 Eylül 1997’de Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Terim, o günden bu zamana 41 Devler Ligi mücadelesinde Aslan’ın hocalığını yaptı. İmparator bu maçlarda ise 1.15’lik bir ortalama tutturdu.

(Gunes)