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Fatih Terim'in Henry Onyekuru'yu Ankaragücü maçında ilk 11'de başlatması bekleniyor

Galatasaray’ın Ankaragücü ile oynayacağı maçta Feghouli’nin yerine Henry Onyekuru’yu ilk 11’de oynaması bekleniyor.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Ankaragücü ile yarın oynanacak ligin açılış maçında mini revizyon yapmayı planladığı ortaya çıktı.

Akhisarspor maçında ortaya konan mücadeleden memnun olmayan tecrübeli hocanın Feghouli'nin yerine bu maçta Henry Onyekuru'ya şans tanıyacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

YAKINDAN İLGİLENDİ

Onyekuru ile hafta başından beri yakından ilgilenen Fatih Terim'in Nijeryalı futbolcuya istediklerini tek tek anlattığı ortaya çıktı.

Onyekuru'nun idman performansından çok memnun kalan Fatih Terim'in Ankaragücü maçında bu oyuncuya ilk 11'de şans vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Terim'in ayrıca Fernando'nun yerine Selçuk'a şans vermesi bekleniyor.

Ayrıca Eren Derdiyok veya Sinan'ın da Belhanda'nın yerine oynayacağı öne sürüldü. Bu durumda Galatasaray Ankaragücü önünde çift forvetle oynayacak.

(Takvim)

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