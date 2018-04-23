Fatih Terim'in 'onun ağlaması bizi perişan etti' dediği Maicon: Galatasaray için canımı ortaya koyarım
“Maicon’un ağlaması bizi perişan etti. Ailesiyle vakit geçirmesi için izin verdim” diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e Brezilyalı futbolcu, “O ve Galatasaray için hayatımı ortaya koyarım” karşılığını verdi.
G.Birliği maçında kötü oynayan ve hata yapan Maicon, Akhisar’la oynanan kupa mücadelesinde de kırmızı görmüştü. Terim, 3-2 kazanılan Alanya sınavı sonrasında, “Maicon’la özel olarak görüştüm. O koca adamın ağlaması bizi perişan etti. Akhisar maçında ondan çok daha kötü oynayanlar vardı. Onun tek hatası aynı anda birden fazla şeyi yapmaya çalışması. Ailesiyle vakit geçirmesi için ona özel izin verdim. Maicon’a ihtiyacımız var” demişti.
GERÇEKTEN ÇOK DUYGULANDIM
Bu sözleri duyan Brezilyalı futbolcu çok duygulandı. Maicon, “Hocamla aramda özel bir bağ var. Son dönemde bana yakışmayacak bir futbol oynadım. Hocamız benimle özel olarak ilgilendi ve benim daha iyi olmamı beklediğini söyledi. Alanya karşılaşmasından sonra söylediklerini ömrüm boyunca unutmayacağım. Gerçekten çok duygulandım. O ve G.Saray için hayatımı ortaya koyarım. Beşiktaş derbisinde de elimden geleni yapacağım” dedi.
YENİDEN MAİCON VE DENAYER
Alanya mücadelesinde kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Savunmanın göbeğinde Maicon ve Denayer oynayacak. Denayer sakatlanmadan önce Aslan’ın savunmadaki ikilisi Maicon ve Belçikalı’ydı. Daha sonra Serdar formayı kapmıştı. Şimdi yeniden eski anlayışa dönülecek. Bu iki futbolcu birlikte oynarken iyi bir grafik çizmişti. Terim aynı formu derbide de bekliyor.
(Akşam)
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