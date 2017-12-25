Fatih Terim'in transfer listesi netlik kazandı

Süper Lig'de bu hafta sonunu ligin iddialı ekibi Göztepe karşısında galibiyetle kapatan ve devre arasına moralli giren Galatasaray'da Fatih Terim transfere al attı.

Galatasaray'da ilk transfer için en güçlü aday Emre Mor. İşte detaylar ve diğer adaylar.

Transfer döneminde Tudor istediği mevkileri yönetime iletiyordu. Örneğin, önüne transfer komitesinden 3 isim geliyor, o seçiyordu. Terim döneminde transfer böyle olmayacak.

Transferde genç isimlere yönelecek. Bu adaylardan biri Cengiz Ünder bir diğer aday ise Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu.

Galatasaray ile basında adı anılan diğer isimler ise şöyle;

Domenico Criscito

Kevin Mirallas

Samir Nasri