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Fatih Yılmaz: Arkadaşlarımızın teknik direktör konusundaki raporları henüz bitmedi

Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz, teknik direktör arayışlarının sürdüğünü, sürpriz bir ismin takımın başına geçebileceğini söyledi.

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Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada yeni teknik direktör için yönetim kurulu üyelerinin henüz raporlarını tamamlamadığını söyledi. Dün akşam yaptıkları toplantıda bazı isimlerin gündeme geldiğini ancak karar verilmediğini kaydeden Yılmaz, "Arkadaşlarımızın teknik direktör konusundaki raporları henüz bitmedi. Bugün de bir toplantımız olacak. Görüşmelerimiz devam ediyor. Sürpriz bir isim de olabilir" dedi.

Mustafa Reşit Akçay'ın istifasının ardından vakit kaybetmeden yeni teknik adam ile anlaşmak için çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlılarda liste başında Mustafa Denizli'nin olduğu ancak bu isme teklif götürülmediği öğrenildi. Daha önce Konyaspor'da hem futbol oynayan hem de teknik direktörlük yapan Hamza Hamzaoğlu adının ön plana çıkmasına rağmen taraftar gruplarının sosyal medyada yaptıkları olumsuz görüşler karşısında bu isme sıcak bakılmadığı iddia edildi.

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