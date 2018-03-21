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Faul sayısının fazlalığı sebebiyle ligin 3 haftasının aslında hiç oynanmadığı ortaya çıktı

İlk 26 haftadaki maçlarda 6 bin 879 faul yapılırken, oyun 2 bin 293 dakika (38 saat) durdu. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği, Avrupa’nın en sert takımları arasına girdi.

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Süper Lig'de geride kalan 26 haftada teknik direktörler yerde kalan oyuncular nedeniyle sıkça isyan etmişti. Şu ana kadar fauller nedeniyle maçlar tam 38 saat durdu. 90 dakika başına karşılıklı 29.4 faul yapan ekiplerimiz, toplamda 6 bin 879 kez faullere başvururken, oyundan yaklaşık 2 bin 293 dakika (38 saat) eksildi. Bu değer 90 dakikadan 25 maça tekabül ederken, ligin neredeyse 3 haftasının fauller nedeniyle aslında hiç oynanmadığı ortaya çıktı.

EN AZ FAULLÜ BAŞAKŞEHİR

Majör 5 lig ve Türkiye'de yer alan toplam 116 takım arasında en sık faul yapan 7 takımın 3'ü Türkiye'den... Gençlerbirliği maç başına 17.4 faul değeri ile 2, Trabzonspor 16.5 ile 6, Fenerbahçe ise 16.2 değeri ile 7'nci sırada... Ligin en az faul yapan takımı ise Başakşehir (12,7) oldu. (Sabah)

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