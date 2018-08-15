FB Benfica özet 1-1 goller Fenerbahçe Benfica maç özeti önemli anları

Fenerbahçe Benfica maç özeti golleri ve önemli anları sarı lacivertli taraftarlar tarafından araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Kadıköy’de Fenerbahçe ile Benfica bir araya geldi. FB Benfica özet goller gol pozisyonları sayfamızda yer alıyor. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 1-0'ın rövanşında Benfica'yla 1-1 berabere kaldı ve elendi. Fenerbahçe, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Benfica'nın golü 26. dakikada Gedson Fernandes'ten gelirken Fenerbahçe'nin tek golünü 45+1'de Alper Potuk attı. Fenerbahçeli taraftarlar stadı terk etmeyince sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç futbolcuları sahaya getirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu 2. maçında evinde Benfica ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de taraftarlar stattan ayrılmadı. Maçın bitmesinden 20 dakika sonra Fenerbahçeli futbolular başkan Ali Koç tarafından tekrar sahaya getirildi. Yapılan bu harekete yoğun ilgi gösteren taraftarlar, takımına tezahüratlarda bulundu.

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇ ÖZETİ

8. dakikada Valbuena'nın soldan kullandığı kornerde ön direkte Ayew'in kafayla vurduğu top uzak direğin yanından auta çıktı.

19. dakikada Salvio'nun ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

20. dakikada Eljif Elmas'ın uzun mesafeli pasında sağdan savunmanın arkasına sarkarak ceza sahasına giren Isla, kaleciyle karşı karşıya şut çekmek yerine topu kontrol etmeye çalışınca Vlachodimos meşin yuvarlağı kontrol etti.

21. dakikada Skrtel'in pasıyla sağ kanatta topla buluşarak ceza sahasına giren Alper Potuk'un sol ayağıyla şutunda, kaleci Vlachodimos yakın direk dibinde müdahale ettiği meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada Benfica, müsabakada öne geçti. Sağ kanattaki Salvio'nun ceza sahası ön çizgisine paralel pasında yay içinde bulunan Castillo bekletmeden meşin yuvarlağı sağdan bindiren Fernandes'in önüne bıraktı. Bu oyuncu, altıpas önünde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1

32. dakikada Eljif Elmas'ın yaklaşık 30 metreden sert şutunda kaleci Vlachodimos sağına gelen topu güçlükle uzaklaştırdı.

43. dakikada Salvio'nun derinlemesine pasında savunma arkasına sarkan Ferreyra ceza sahası içi sağ çaprazda kalesinden çıkan Volkan Demirel'den sıyrıldı. Bu oyuncunun dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

45+1. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında kale sahası ön çizgisi üzerinde kafa vuruşunu yapan Alper Potuk, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Portekiz'in Benfica takımıyla 1-1 berabere kaldı.

Deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybeden sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemede veda etti. Fenerbahçe, doğrudan UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılacak.

61. dakikada Valbuena'nın rakip yarı alanda kaptırdığı topla hızlı çıkan Portekiz temsilcisinde Pizzi, ceza sahası dışı sol çaprazda vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

62. dakikada Ferreyra'nın ceza sahası yayı solundan şutunda top üstten auta çıktı.

68. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Barış Alıcı'nın plase vuruşunda kaleci Vlachodimos soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

Müsabakanın kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve maç 1-1 berabere tamamlandı.