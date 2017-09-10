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FB TV’de skandal! Sosyal medyada büyük tepki

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olmasında sonra Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın basın toplantısında FB TV canlı yayınında yaşanan aksaklık sosyal medyayı salladı.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 4. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Sarı Lacivertliler sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Öte yandan maçın ardından Aykut Kocaman'ın basın toplantısında FB TV'de canlı yayında yaşanan aksaklık sosyal medyayı salladı.
 
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, Medipol Başakşehir ile oynanan maçın ardından düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe TV'de canlı yayın esnasında kameramanın pili bitince, "Pil azaldı, pili değiştirin." uyarısı ekrana yansıdı. Bu sebepten ötürü basın toplantısı sırasında yayın 2 dakikalığına kesildi ve yeniden başladı. Bu görüntü Fenerbahçe taraftarları tarafından da sosyal medyada büyük tepki topladı. 
 
 

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