Fenerbahçe Pero Antic'in lisansını iptal etti
Fenerbahçe, 34 yaşındaki uzun forvet Pero Antic'in Türkiye Ligi lisansını iptal etti.
- Ajansspor
Fenerbahçe, Pero Antic'in Türkiye Ligi lisansını iptal etti. Sarı-lacivertli ekipte Antic'in yerine Brooklyn Nets'den transfer edilen Anthony Bennett'in eklendiği belirtildi.
Bennett'e BSL lisansının çıkarılması sırasında kontenjan sorunu oluşmuştu. Başantrenör Obradovic'in raporu doğrultusunda Pero Antic'in BSL lisansı iptal edildi. Böylece Antic bundan sonra sadece Euroleague'de forma giyebilecek.
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