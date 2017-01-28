Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe Pero Antic'in lisansını iptal etti

Fenerbahçe, 34 yaşındaki uzun forvet Pero Antic'in Türkiye Ligi lisansını iptal etti.

  • Ajansspor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe, Pero Antic'in Türkiye Ligi lisansını iptal etti. Sarı-lacivertli ekipte Antic'in yerine Brooklyn Nets'den transfer edilen Anthony Bennett'in eklendiği belirtildi. 
 
Bennett'e BSL lisansının çıkarılması sırasında kontenjan sorunu oluşmuştu. Başantrenör Obradovic'in raporu doğrultusunda Pero Antic'in BSL lisansı iptal edildi. Böylece Antic bundan sonra sadece Euroleague'de forma giyebilecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yunanistan darbecileri vermiyor

Yunanistan darbecileri vermiyor

Cerablus'ta Türk askerine saldırı hazırlığında bombalı araç yakalandı

Cerablus'ta Türk askerine saldırı hazırlığında bombalı araç yakalandı

Bakan Soylu özel harekatçılarla kahvaltı yaptı

Bakan Soylu özel harekatçılarla kahvaltı yaptı

Göktaşı satıcılığı yeni bir iş kolu oluşturdu

Göktaşı satıcılığı yeni bir iş kolu oluşturdu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA