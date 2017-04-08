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Fenerbahçe Konoplyanka'nın menajeriyle görüşecek

Ukrayna medyasının “F.Bahçe’ye gidecek” diye yazdığı Yevhen Konoplyanka için yeni iddia... Schalke’de kiralık oynayan, bonservisi ise Sevilla’da olan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunun menajerinin F.Bahçe ile görüşmek için önümüzdeki hafta İstanbul’a geleceği belirtildi..

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2019'a kadar Sevilla'nın futbolcusu olan ama Schalke'de kiralık forma giyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı vurgulanıyor.
 
MENAJERİ GELİYOR
 
Son iddia ise Ukraynalı yıldızın menajeri Jose Baster'ın önümüzdeki hafta İstanbul'a gelip sarı-lacivertli yetkililerle görüşme yapacağı şeklinde... Sevilla'nın geçen sezon Dnipro'dan bonservissiz renklerine kattığı oyuncu, bu sezonun başında Schalke'ye kiralanmıştı. 60 kez Ukrayna Milli Takımı forması giyen Konoplyanka, Schalke'de 16 lig maçında 1 gol-1 asistle oynadı.
 
Fotomaç

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