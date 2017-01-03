Fenerbahçe, Mehmet Ekici transferinde sona yaklaştı

Fenerbahçe, Mehmet Ekici transferinde sona geldi. Trabzonspor'la anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, başarılı orta sahaya imza attırmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe ile Trabzonspor Mehmet Ekici transferinde anlaştı.

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın, Fenerbahçeli yöneticiler Mahmut Uslu ve Şekip Mosturoğlu ile biraraya geldiği, transferde prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Sarı-lacivertliler, Mehmet Ekici'yle parasal konuları konuşmaya başlarken, bordo-mavililer Aatıf Chahechouhe'yla son pürüzleri gidermeye çalışıyor.

Fenerbahçe'nin Ekici'ye yıllık 1 milyon 400 bin Avro teklif ettiği, başarılı orta sahanın ise 1 milyon 700 bin Avro istediği ifade edildi. 3.5 yıllık sözleşme talep eden Mehmet Ekici, beklemeye başladı.

Aatif Chahechouhe'yu ise hem Fenerbahçe, hem de Trabzonspor ikna etmeye çalışıyor.

Ersun Yanal'ın ısrarla istediği Aatif'ın yanı sıra Fernandao ismi bir kez daha gündeme geldi.

Fernandao-Ekici takası konusunda olumsuz yanıt alan Trabzonspor, bu kez Brezilyalı golcüyü bonservisiyle istemeye hazırlanıyor.

Bordo-mavililerin Fernandao için yeni bir teklif sunması beklenirken, sarı-lacivertliler Brezilyalı golcüyle yollarını ayırmayı düşünmüyor.