Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'den Rachid Ghezzal atağı

Gelecek sezonun kadrosunu şimdiden oluşturmak isteyen Fenerbahçe Rachid Ghezzal'la ilgilenmeye başladı.

  • Sabah
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe performansından çok memnun olduğu Jeremain Lens için Sunderland'le masaya oturmuştu. Ancak İngiliz ekibi "9.2 milyon euronun altında hiçbir rakamı kabul etmeyiz" deyince pazarlıklar sona ermişti.
 
Sarı-lacivertliler görüşmeleri sezon sonuna ötelerken gündeme yeni bir isim geldi: Rachid Ghezzal. 24 yaşındaki Cezayirli, yeni transfer Memphis Depay'a ödenecek parayı duyunca ayrılık kararı aldı.
 
Kontratı sezon sonu bitecek olan Ghezzal, Depay'a verilecek paranın yarısına imza atmayacağını söyledi. Gelecek sezonun kadrosunu inşa etmek isteyen Kanarya da devreye girdi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
YSK Başkanı Sadi Güven'den referandum tarihi açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den referandum tarihi açıklaması

5 yıldır karavanda yaşıyor

5 yıldır karavanda yaşıyor

Ozan Tufan attı, capsler patladı

Ozan Tufan attı, capsler patladı

Krizden çözüme doğru Gambiya

Krizden çözüme doğru Gambiya

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA