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F.Bahçe, Partizanlı Ekuban'ı takibe aldı

Fenerbahçe karşısında sivrilen Partizan Tiran forveti Caleb Ekuban'ı sarı-lacivertlilerin takibe aldığı öne sürüldü.

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Fenerbahçe ile Partizan Tiran arasında oynanan hazırlık maçında rakip takımdan bir oyuncunun sarı-lacivertlilerin dikkatini çektiği öne sürüldü.
 
İtalya'nın Chievo takımından kiralık olarak Arnavutluk ekibinde forma giyen Caleb Ekuban, Fener karşısında attığı spekteküler gol ve maç içindeki başarılı performansıyla gündeme geldi. 
 
Bir topu da direkten dönen Gana asıllı İtalyan futbolcunun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin dikkatini çektiği öne sürüldü.
 
Tuttomercato'ya göre sarı-lacivertliler oyuncuyu takibe aldı. Taraftarın da 22 yaşındaki forvete hayran kaldığı belirtilirken, maçın ardından sosyal medyada adına konu başlığı açıldığı ve gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olduğu belirtildi. 
 
'Jeneriklik golle aşık etti'
 
Ekuban'ın Fenerbahçe'ye attığı gol 'Jeneriklik' olarak nitelendirilirken, "Bir topu da direkten dönen futbolcu başroldeki isimdi. Fenerbahçe'nin kendisine aşık olması için bu kadarı yetti. Şimdi kendisine dikkat kesildiler" değerlendirmesi yapıldı. Forvet ve forvet arkası oynayan futbolcunun İtalyan ekibiyle 2018'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
 
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