İspanya Jorge Sampaoli'yi konuşuyor

La Liga'da iki dev kulübe rağmen Atletico Madrid'in 2013-2014 sezonunda Arjantinli çalıştırıcı Diego Simeone ile yaşadığı şampiyonluğun ardından bu kez de Sevilla, bir diğer Arjantinli teknik adam Jorge Sampaoli yönetiminde zirve mücadelesinin içinde yer alıyor.

Sezon öncesi Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) başına geçen Unai Emery'nin yerine göreve getirilen Sampaoli, üst üste 3 yıl UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşayan Sevilla'yı, Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna çıkarıp La Liga'da iddialı konuma taşımayı başardı.

Sampaoli, Şili'de kendini gösterdi



Jorge Sampaoli, Şili'nin Universidad de Chile ve Şili Milli Takımı'nın başında elde ettiği başarılarla kendini ispatladı.



Universidad de Chile takımında 3 lig ve bir Sudamericana Kupası şampiyonlukları yaşayan Sampaoli, 4 yıl görev yaptığı Şili Milli Takımı'nda ise 2015'te Copa America zaferine ulaştı.

Bu başarıların ardından Türk ekipleri dahil birçok takımla adı anılan 56 yaşındaki Sampaoli, sezon başında teknik direktörlüğünü üstlendiği Sevilla'yı oynattığı futbolla La Liga'nın şampiyonluk adayları arasına taşıdı.

Sevilla'nın tek şampiyonluğu 71 yıl önce

La Liga'nın büyük bütçeli takımları Barcelona ve Real Madrid ile kıyasıya bir rekabete giren Sevilla, 71 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu hedefliyor.

Tek şampiyonluğunu 1945-46 sezonunda yaşayan Endülüs ekibi, ligde bir maç eksiği olan lider Real Madrid'in bir puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Ligde 19 haftada 42 puan toplayan Sevilla'nın bir puan gerisinde Barcelona ve yedişer puan arkasında Atletico Madrid ile Real Sociedad sıralanıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise H Grubu'nu İtalyan temsilcisi Juventus'un ardından ikinci sırada tamamlayan Sevilla, son 16 turunda İngiltere'nin Leicester City ekibiyle eşleşti.

Önemli oyuncuları ayrıldı



Sevilla, takımı art arda 3 kez UEFA Avrupa Ligi zaferine ulaştıran oyuncuları kaybetmesine rağmen güç kaybı yaşamadı.

Emery'nin PSG'ye gitmesinin ardından Grzegorz Krychowiak, Kevin Gameiro, Ciro Immobile, Coke, Ever Banega, Jose Antonio Reyes, Federico Fazio ve Yevhen Konoplyanka gibi önemli futbolcular da sezon öncesi takımdan ayrıldı.

İspanyol ekibi Franco Vazquez, Joaquin Correa, Wissam Ben Yedder, Luciano Vietto, Ganso, Samir Nasri ve Stevan Jovetic gibi isimleri transfer ederek La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde iddiasını ortaya koydu.

Real Madrid'in rekorunu bitirdi



Bu sezon fırtına gibi esen Sevilla, ligin zirvesindeki Real Madrid'in yaklaşık 9 aylık yenilmezlik serisini sonlandırdı.

İspanya Kral Kupası'nda 12 Ocak'ta oynanan çeyrek final rövanşında 3-1 önde olmasına rağmen son dakikalarda gelen gollere engel olamayarak rakibini elinden kaçıran Sevilla, 15 Ocak'taki lig karşılaşmasında ise istediği sonucu aldı.

Ligin 18. haftasında konuk ettiği Real Madrid'i 2-1 yenen Sevilla, rakibinin tüm kulvarlardaki 40 maçlık yenilmezlik serisini bitiren takım oldu.

Celta ve Alaves'te de Arjantinliler görev yapıyor



Simeone ve Sampaoli'nin yanı sıra Arjantinli teknik adamların çalıştırdığı diğer La Liga ekipleri Celta Vigo ve Alaves de sergiledikleri performansla göze çarpıyor.

Aldığı flaş sonuçlarla dikkati çeken ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna kalan Eduardo Berizzo'nun görev aldığı Celta Vigo, La Liga'da 27 puanla 8. sırada bulunuyor. Bu sezon ligde Barcelona'yı 4-3 mağlup etmeyi başaran Celta Vigo, İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Real Madrid'i 2-1 ve 2-2'lik skorlarla saf dışı bıraktı.

Mauricio Pellegrino'nun çalıştırdığı Alaves ise bu sezon yükseldiği La Liga'da 23 puanla 12. sırada yer alıyor. Alaves, bu sezon ligin güçlü takımları önünde aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çekti. Atletico Madrid deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrılan Alaves, Camp Nou'da Barcelona'yı 2-1, El Madrigal'de ise Villarreal'i 2-0 yenmeyi başardı.