Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Sakıb Aytaç için Galatasaray ve Fenerbahçe atağa geçti

Bu sezon Antalyaspor'da oynadığı futbolla göze çarpan Sakıb Aytaç, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi.

  • Fanatik
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Resmi transfer sezonu yaklaştıkça, kulüpler arasındaki pazarlıklar da hız kazanmaya başlıyor. Galatasaray ile Antalyaspor arasında da şimdiden takas pazarlığı başlamış durumda.

Masada ismi olan oyuncular ise Salih Dursun ile Sakıb Aytaç. İki kulüp arasında pazarlıkların başlamasına neden olan ilk hamle Antalya cephesinden geldi. Kırmızı-Beyazlılar, kiralık olarak kadrolarında bulunan Salih Dursun'un bonservisi ile almak istediğini Galatasaray'a iletti. Cim Bom ise farklı bir teklifle geri dönüş yaptı.

Galatasaray'ın transferden sorumlu profesyonelleri, Salih Dursun'u bonservisi ile verebileceklerini ileterek, Antalyaspor'un 25 yaşındaki sol beki Sakıb Aytaç'ı istedi. Güney ekibi, bu takas için bir miktar daha para talep edebileceklerini iletti. Galatasaray kanadı ise "Rakamı netleştirin" diyerek Antalya'ya geri dönüş yaptı.

Fenerbahçe iddiası

İki kulüp arasındaki pazarlıkların ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor. 1991 doğumlu olan ve sol bek mevkiinde forma giyen Sakıb Aytaç bu sezon performansıyla dikkat çekmişti. 25 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe tarafından istendiği de ileri sürülmüş ancak bu iddia doğrulanmamıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fransa'da referandum kutlaması yapan gruba terör örgütü PKK sempazitanları saldırdı

Fransa'da referandum kutlaması yapan gruba terör örgütü PKK sempazitanları saldırdı

Paket lastikler ile hayatınızı kolaylaştıracak fikirler

Paket lastikler ile hayatınızı kolaylaştıracak fikirler

Whatsapp'a yeni güncelleme geliyor!

Whatsapp'a yeni güncelleme geliyor!

Kutuyu açınca gözlerine inanamadı

Kutuyu açınca gözlerine inanamadı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA