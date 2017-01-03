Mehmet Ekici & Aatif takası gerçek oluyor

Gitmek istediğini açıklayan Mehmet Ekici için Fenerbahçe ile takas görüşmeleri sürüyor. Sarı-lacivertli kulübün Mehmet Ekici'yle büyük oranda anlaşmaya vardığı öğrenilirken, Trabzonspor'un takasla almak istediği Aatif Chahechouhe'nun da Ersun Yanal ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası fikrinin olumluya döndüğü bildirildi. Bordo-mavili yöneticiler, Aatif'ın ilk günlere oranla bu transfere daha sıcak baktığını ifade ederek, "Fenerbahçe ve kendisiyle temaslarımız devam ediyor" diye konuştular.

1.8 MİLYON'A DA RET

Yeni sözleşmeye yanaşmayan Mehmet Ekici ile Trabzonspor arasındaki köprüler tamamen atıldı. Yetenekli oyuncunun, yönetimin son olarak yaptığı 1.8 milyon euro yıllık garanti ücret önerisini de reddettiği bildirildi. Bordo-mavililerin, Fenerbahçe ile Aatif takasında anlaşamaması halinde Mehmet Ekici için bu kez Galatasaray ve Beşiktaş ile masaya oturacağı ifade ediliyor.