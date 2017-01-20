Vitor Pereira Abdoulaye'ye Ba'yı transfer ediyor
Alman ekibi 1860 Münih'le anlaşan Vitor Pereira, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Abdoulaye Ba'yı transfer ediyor.
Fenerbahçe eski teknik direktörü Vitor Pereira, eski öğrencisi Abdoulaye Ba ile yeniden bir araya geliyor.
Portekizli çalıştırıcı, Alanyaspor'dan ayrılan Senegali futbolcuyla, 1860 Münih takımının Portekiz'de kamp yaptığı otelde bir araya gelerek prensip anlaşmasına vardı.
2018 yılına kadar Porto ile sözleşmesi bulunan Abdoulaye Ba, Alanyaspor'la ilk devrede 10 maça çıkmıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.