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Vitor Pereira Abdoulaye'ye Ba'yı transfer ediyor

Alman ekibi 1860 Münih'le anlaşan Vitor Pereira, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Abdoulaye Ba'yı transfer ediyor.

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Fenerbahçe eski teknik direktörü Vitor Pereira, eski öğrencisi Abdoulaye Ba ile yeniden bir araya geliyor.
 
Portekizli çalıştırıcı, Alanyaspor'dan ayrılan Senegali futbolcuyla, 1860 Münih takımının Portekiz'de kamp yaptığı otelde bir araya gelerek prensip anlaşmasına vardı.
 
2018 yılına kadar Porto ile sözleşmesi bulunan Abdoulaye Ba, Alanyaspor'la ilk devrede 10 maça çıkmıştı.

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