Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'de sarı kart alarmı! Tam 6 futbolcu sınırda

Bu akşam Akhisarspor ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi 6 futbolcu sarı kart sınırında.

  • Sabah
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şampiyonlar Ligi hedefini kovalayan Fenerbahçe, rakiplerinin birbirleriyle karşılaştığı haftada tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Akhisar Belediye ile bugün kritik bir maç oynayacak. Sarı-lacivertlilerin 3 puan parolasıyla çıkacağı karşılaşmada kalede değişiklik yaşanması bekleniyor. Sakatlıktan çıkan ve Kayseri ile oynanan kupa maçında hazır bir görüntü veren kaptan Volkan Demirel'in kaleyi bu maçta Fabiano'dan devralacağı öğrenildi.

BU FIRSAT KAÇMASIN

Uzun sakatlık döneminin ardından yeniden formasına kavuşan Volkan dün idman sonrası arkadaşlarıyla kısa bir konuşma yaptı. Başakşehir ile G.Saray'ın karşılaştığı haftada kayıp yaşamamaları gerektiğini vurgulayan kaptan Volkan, "Bu fırsat kaçmasın, 3 puanı alıp avantaj kazanalım. Galatasaray derbisine de moralli gidelim" ifadesini kullandı.

DERBİ ÖNCESİ SARI ALARM

Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Simon Kjaer, Gregory van der Wiel, Volkan Şen, Mehmet Topal, Miroslav Stoch ile Ozan Tufan, bugünkü Akhisar Belediyespor maçında sarı kart görmeleri durumunda, ligin 28. haftasındaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'denize dökeriz' tehdidine cevap!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'denize dökeriz' tehdidine cevap!

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA