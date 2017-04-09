Fenerbahçe'de sarı kart alarmı! Tam 6 futbolcu sınırda
Bu akşam Akhisarspor ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi 6 futbolcu sarı kart sınırında.
- Sabah
Şampiyonlar Ligi hedefini kovalayan Fenerbahçe, rakiplerinin birbirleriyle karşılaştığı haftada tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Akhisar Belediye ile bugün kritik bir maç oynayacak. Sarı-lacivertlilerin 3 puan parolasıyla çıkacağı karşılaşmada kalede değişiklik yaşanması bekleniyor. Sakatlıktan çıkan ve Kayseri ile oynanan kupa maçında hazır bir görüntü veren kaptan Volkan Demirel'in kaleyi bu maçta Fabiano'dan devralacağı öğrenildi.
BU FIRSAT KAÇMASIN
Uzun sakatlık döneminin ardından yeniden formasına kavuşan Volkan dün idman sonrası arkadaşlarıyla kısa bir konuşma yaptı. Başakşehir ile G.Saray'ın karşılaştığı haftada kayıp yaşamamaları gerektiğini vurgulayan kaptan Volkan, "Bu fırsat kaçmasın, 3 puanı alıp avantaj kazanalım. Galatasaray derbisine de moralli gidelim" ifadesini kullandı.
DERBİ ÖNCESİ SARI ALARM
Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Simon Kjaer, Gregory van der Wiel, Volkan Şen, Mehmet Topal, Miroslav Stoch ile Ozan Tufan, bugünkü Akhisar Belediyespor maçında sarı kart görmeleri durumunda, ligin 28. haftasındaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
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