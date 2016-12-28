Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'de flaş karar! Lens 7 milyon Euroy'a...

Fenerbahçe'de kariyerinin belki de en iyi performansını sergileyen Jeremain Lens, taraftarın sevgilisi oldu.

  • 7
  • 2
  • 0
  • 0
  • 2
  • 1
x

Fenerbahçeli taraftarlar sanal alemde Lens'in bonservisinin alınması için sürekli talepte bulunurken Sarı-Lacivertli yönetim de elini kolunu bağlayan UEFA kriterleri karşısında bir çözüm yolu bulmaya çalışıyor. Önümüzdeki sezon sattığı futbolcu bedeli kadar transfer yapabilecek olan Fenerbahçe, Lens'i yine kiralamaktan başka şansı yok gibi! Bunun için de bonservisi elinde tutan Sunderland yönetimini ikna etmek zorunda.
 
Fenerbahçe yönetimi 7 milyon euro satın alma opsiyonunu ortaya koyarak Lens'i 1 yıl daha kiralamak için çaba sarfedecek. Bunun için de Lens'in Sunderland yönetimine baskı yapmasını isteyecek. Büyük bir ihtimalle küme düşecek olan Sunderland'ın da bu teklife sıcak bakması bekleniyor.
 
F.BAHÇE'Yİ AYAĞA KALDIRDI
 
Süper Lig'de 7 asist ve 2 gollük bir performansı bulunan maç içindeki katkısı ise bundan daha fazla olan Lens'in UEFA Avrupa Ligi'nde M.United'a bir golü bulunuyor.
 
Hollanda basını Trabzonspor maçında 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Lens'ten övgüyle bahsetti. Haberde Sarı- Lacivertli takımın adım adım liderliğe yürüdüğü belirtildi.
 
(Takvim)

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kurtulmuş: Terörle savaş halindeyiz. Ayağınızı denk alın

Kurtulmuş: Terörle savaş halindeyiz. Ayağınızı denk alın

Çarlık Rusya'nın sürgün ve mahkumların diyarı Sibirya

Çarlık Rusya'nın sürgün ve mahkumların diyarı Sibirya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül alan Şener Şen'e linç girişimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül alan Şener Şen'e linç girişimi

Diyanetten 15 Temmuz'a özel takvim

Diyanetten 15 Temmuz'a özel takvim

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA