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Fenerbahçe Ramazan Civelek'i Gaziantep BB'ye kiraladı

Fenerbahçeli genç futbolcu Ramazan Civelek, sezon sonuna kadar PTT 1. Lig ekibi Gaziantep Büyükşehir Belediyespor forması giyecek.

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Fenerbahçe'de ilk resmi ayrılık gerçekleşti. 20 yaşındaki Ramazan Civelek kiralık olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile anlaştı. Genç orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar Antep ekibinin formasını giyecek.
 
A Takım ile idmanlara çıkan Ramazan Civelek bu sezon Türkiye Kupası'nda 3 kez sarı-lacivertli formayı giymişti. 
 
Ağırlıklı olarak bu sezon U21 takımında forma giyen ve 13 maçta 8 gol atan Ramazan Civelek'in Fenerbahçe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
 
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