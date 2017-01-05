Fenerbahçe Ramazan Civelek'i Gaziantep BB'ye kiraladı

Fenerbahçe'de ilk resmi ayrılık gerçekleşti. 20 yaşındaki Ramazan Civelek kiralık olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile anlaştı. Genç orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar Antep ekibinin formasını giyecek.

A Takım ile idmanlara çıkan Ramazan Civelek bu sezon Türkiye Kupası'nda 3 kez sarı-lacivertli formayı giymişti.

Ağırlıklı olarak bu sezon U21 takımında forma giyen ve 13 maçta 8 gol atan Ramazan Civelek'in Fenerbahçe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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