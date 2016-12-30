Moussa Sow Adana ve Başakşehir maçlarında kesin yok
Fenerbahçeli Moussa Sow, Afrika Uluslar Kupası için milli takıma davet edildi. Yıldız golcünün Başakşehir ve Kayseri maçlarını kaçırması kesinleşti.
Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olan Senegal Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı. Gabon'un ev sahipliğinde 14 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan dev organizasyonda bu ülkenin milli formasıyla Türkiye'den 4 isim katılacak.
Fenerbahçeli Moussa Sow, Çaykur Rizesporlu Abdoulaye Diallo, Alanyaspor'dan Lamine Gassama ve Osmanlıspor'dan Papa Ndiaye Senegal formasıyla mücadele edecek. Turnuvanın başlayacağı 14 Ocak günü, aynı zamanda Süper Lig'de ikinci yarının başladığı gün olacak.
Senegal'in çeyrek finale kadar yükselmesi durumunda bu futbolcular, takımlarını ikinci yarının ilk iki maçında yalnız bırakacak.
Skorer
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