Ramazan Civelek resmen Büyükşehir Gaziantepspor'da
Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncularından Ramazan Civelek, TFF 1.Lig takımlarından Büyükşehir Gaziantepspor ile anlaşmaya vardı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, Fenerbahçe'den Ramazan Civelek'i sezon sonuna kadar kiraladı.
"RAMAZAN'I SEZON SONUNA KADAR KİRALADIK"
Bu kapsamda bir süredir ilgilendikleri orta saha oyuncusu Ramazan Civelek ile anlaşma sağladıklarını belirten Büyükşehir Gaziantepspor Başkanı Toprak, "Ramazan ve kulübüyle anlaştık. Ramazan sezon sonuna kadar kiralık olarak Büyükşehir Gaziantepspor'un başarısı için mücadele edecek." diye konuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.