Çinliler Moussa Sow'un peþinde

Senegalli yýldýzýn attýðý goller F.Bahçe'nin baþýna iþ açtý!

Çin kulüpleri peþine düþtükleri Sow için çýlgýn rakamlarý gözden çýkardý.

Sarý-lacivertli kulüp, golcü futbolcuyu býrakmamaya kararlý ancak aldýðý astronomik teklif Sow'un aklýný karýþtýrmaya yetti.

Sow'un bonservisine sahip olan Al Ahli ise Senegalli oyuncuyu 30 milyon euro'ya satabilmek için F.Bahçe'ye para önerecek.

Fenerbahçe en önemli golcüsünden vazgeçmeye niyetli deðil.

Ayrýca Sow da daha önce F.Bahçe'de mutlu olduðunu sýk sýk söyledi. Ancak Beijing Gouan kulübü baþta olmak üzere Çin'den gelen cezbedici teklifler bir anda Sow'un aklýný karýþtýrdý.

Diðer yandan Al Ahli Kulübü 30 yaþýndaki futbolcuyu 30 milyon euro'ya Çin'e satmayý çok istiyor. Bu parayý da gözden çýkaran Çinliler, Mart ayýnda baþlayacak yeni sezon öncesi Sow'u transfer etmeyi planlýyor.

Al Ahli ise Sow'dan vazgeçmesi için Fenerbahçe'ye transferden pay teklif etmeye hazýrlanýyor.

Fotomaç