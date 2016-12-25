Fenerbahçe'de Van Persie Trabzonspor maçında yok!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son maçında, 16. hafta mücadelesinde Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de Van Persie bu karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.

Van Persie'nin sakatlığı dolayısıyla bu maçın kadrosuna alınmadığı öğrenildi. Hollandalı yıldız Gençlerbirliği maçında da 11. dakikada kenara işaret ederek ayağını gösterip, oyundan çıkmak istemiş ve yerini Moussa Sow'a bırakmıştı.

Trabzon'da gol atmıştı

Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Avni Aker'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-02lık üstünlüğüyle sona eren mücadelede frikikten güzel bir gol atmış ve takımının 3 puanında pay sahibi olmuştu.

Başkan da gitmiyor

Özellikle 3 Temmuz sürecinin iki takım arasında ciddi bir gerginlik yaratmasıyla Aziz Yıldırım, uzun süredir Trabzonspor deplasmanına gitmiyordu. Başkan Yıldırım'ın bu gerginlik sebebiyle olmasa da rahatsızlığı dolayısıyla Trabzon'daki maçta olmayacağı belirtildi.

Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 13:30’da başlayan antrenman 1 saat sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncularımız 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak Borajet Havayollarına ait özel uçakla Trabzon’a gidecek.