Merih Demiral Portekiz'de şov yapıyor
Portekiz devi Sporting Lizbon'un B takımında forma giyen Merih Demiral çıktığı ilk resmi maçta gösterdiği performansla parmak ısırttı.
- Fanatik
Fenerbahçe alt yapısında yetişen ve futbol hayatını Portekiz'de sürdüren Merih Demiral, Sporting Lizbon formasıyla dün ilk resmi maçına çıktı. Maça ilk 11'de başlayan Merih Demiral güçlü oyunuyla göz doldurdu.
Maçın adamı seçildi
Portekiz'de yayın yapan Ojogo Gazetesi'nin haberine göre; Merih Demiral girdiği bütün düelloları kazanmasının yanında güçlü fiziği ve oyuna olan teknik katkısıyla büyük fark yarattı. Basit bir top kaybının dışında mükemmele yakın bir oyun sergileyen Demiral bıraktığı güzel imaj ile geleceğin yıldız adayı olduğunu gösterdi.
Ojogo Gazetesi genç Türk yıldız adayını maçın adam olarak belirledi.
18 yaşında ve 1.90 boyunda olan Merih Demiral devre arası transfer döneminde Alcanenense takımından Sporting Lizbon'a transfer olmuştu.
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