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Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür!

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden Topuk Yaylası'nın tapusunu aldığını açıklarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Başbakan Binali Yıldırım'a teşekkür edildi.

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Topuk Yaylası, resmen Fenerbahçe'nin... Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Topuk Yaylası'nın tapusunu resmen aldığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin internet sitesinden yaptığı açıklama;

2009 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü ile Düzce Valiliği arasında imzalanan protokolle, kamp tesisleri yapılması amacıyla 25 yıllığına kulübümüze devredilen ve 2011 yılında yapımı tamamlanarak hizmete giren, Fenerbahçe Spor Kulübü Resort ve Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nin tapusu kulübümüzce bedeli karşılığında satın alınmıştır.

Fenerbahçe Resort ve Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nin tapusunun Fenerbahçe Spor Kulübüne kazandırılmasına verdikleri değerli desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal'a, ve emeği geçen tüm devlet görevlilerine, teşekkürlerimizi sunarız.

Fenerbahçe Resort ve Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nin camiamıza, Genel Kurul ve Yüksek Divan Kurulu üyelerimiz ve taraftarlarımıza hayırlı olmasını dileriz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

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