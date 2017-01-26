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Fenerbahçe bombayı patlatttı! Anlaşma sağlandı...

Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyen ama kendisine izin çıkmayan Mehmet Ekici ve Türkiye'ye gelmek istemeyen Sosa'dan umudu kesen sarı-lacivertliler, bombayı patlattı...

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Ali Yıldırım önderliğinde gerçekleştirilen Brezilya seferinden olumlu sonuç alan Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncuyla ve kulübüyle el sıkıştı.
 
Sarı-lacivertliler, Brezilya kulübü Internacional'de forma giyen Anderson'un işini bitirmek üzere... Daha önce Manchester United ve Porto gibi takımların da formasını giyen Anderson'ın bonservis konusu büyük ölçüde çözüldü.
 
2 MİLYON EURO
 
Internacional'da çıktığı 50 maçta 1 gol atan ve 6 asist yapan Anderson için sarı-lacivertli kulübün 2 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.
 
Artık İstanbul'a gelmesi beklenen oyuncunun transferi Mehmet Ekici'nin durumunu etkilemeyecek. Kanarya, Trabzonspor fikrini değiştirirse Mehmet Ekici'yi de renklerine bağlayacak. Bu sezon olmazsa, Ekici sezon sonunda Fenerbahçe'ye gelecek.
 
(Sabah-Habertürk)

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