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Mehmet Ekici için flaş FIFA hamlesi

Mehmet Ekici'nin transferi konusunda her gün flaş bir gelişme yaşanıyor.

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Mehmet Ekici transferinden sonuç çıkaramayan Fenerbahçe gurbetçi oyuncunun Alman avukatı Prof. Dr. Tobias Huep'u İstanbul'a davet etti.
 
Fenerbahçe'de forma giymek istediğini söyleyen Ekici'nin Trabzonspor'dan ayrılma süreciyle ilgili alternatifler üzerinde yoğunlaşıldı. Spor hukuku konusunda uzman olan Huep, TFF'nin uygulaması gereği Ekici ile görüşme ve imzanın sezon sonuna kadar yapılamamasının FIFA kurallarının dışında olduğunu söyledi.
 
Bunun üzerine Fenerbahçe Yönetimi Mehmet Ekici'ye imza attırmak için harekete geçti.
 
Buna göre Sarı Lacivertli Kulüp daha önce Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferinde yaptığı gibi sözleşmesinin bitişine 6 ay kalan Mehmet Ekici'ye imza attırıp, Trabzonspor'u bonservisini verme konusunda zorlama yolunu tercih edecek. Böyle bir hamle karşısında Bordo Mavililer'in nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. (Karadenizinsesi)

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