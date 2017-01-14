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Fenerbahçe, Sosa için tekrar harekete geçti!

Fenerbahçe'de gündem orta saha transferi... Sarı lacivertliler, Bir yandan Mehmet Ekici'nin durumunda sıcak gelişmeler yaşarken, bir yandan da orta saha için diğer adaylara yöneldi. Jose Sosa ile yeniden temas kuruluyor.

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Fenerbahçe'de gündem orta saha transferi... Sarı lacivertliler, Bir yandan Mehmet Ekici'nin durumunda sıcak gelişmeler yaşarken, bir yandan da orta saha için diğer adaylara yöneldi. Jose Sosa ile yeniden temas kuruluyor. 
 
Bursaspor maçının kadrosuna alınmayan Mehmet Ekici'nin ise başkan Muharrem Usta ile görüşmesi ve konuyla ilgili aranması bekleniyor.  Fenerbahçe Ekici'den bağımsız olarak, daha önce gündemine getirdiği ancak ikna edemediği Milanlı Jose Sosa ile yeniden temasa geçiyor. Sarı lacivertliler futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.
 
Sarı lacivertli yönetim ayrıca Güney Amerika'daki transfer ayarışına da devam ediyor. Teknik direktör Dick Advocaat, Antalya kampında yaptığı basın toplantısında orta sahaya bir takviye yapmak istediklerini açıklamıştı. 
 
Ntvspor

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