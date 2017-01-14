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F.Bahçe'den flaş Van der Wiel kararı!

İngiltere’nin Hull City Kulübü, kadro dışı kalan Emmanuel Emenike ile Van der Wiel’i kiralamak için Fenerbahçe’nin kapısını çaldı. Ancak yönetim iki oyuncunun da satılık olduğunu, başka bir formül üzerinde durulmadığını belirterek gelen teklifleri geri çevirdi.

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Fenerbahçe’nin kadro dışı bıraktığı Van der Wiel için resmi teklif geldi. Premier Lig ekibi Hull City, Hollandalı futbolcuyu kiralamak için sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı. Ancak yönetim geri çevirdi.
 
Fenerbahçe Yönetimi, Gregory Van der Wiel’i bonservisiyle satmak ve oyuncudan kurtulmak istiyor. Hollandalı da 14 milyon euroluk toplam kontratı sebebiyle kulüple bağlarını koparmaya yanaşmıyor. Wiel’in kiralık olarak Premier Lig’de sezonu geçirmeyi kabul ettiği ancak sarı-lacivertli kulübün de bu seçeneğe yanaşmadığı bildirildi. 
Yönetim, Hollandalı oyuncunun sadece bonservisiyle ayrılabileceğini İngiliz ekibine iletti. Özellikle Başkan Aziz Yıldırım’ın Van der Wiel’e yaşattığı hayal kırıklığı sebebiyle çok kızgın olduğu ifade edildi. Fenerbahçe, futbolcu için bugüne kadar ödediği peşinat, garanti ücret ve maç başlarını kurtarmanın hesaplarını yapıyor. Wiel ise buna yanaşmıyor ve kontratının yarısı olan 7 milyon euronun verilmesi durumunda ayrılabileceğini belirtiyor. 
 
Hull City bir diğer kadro dışı Emmanuel Emenike için de nabız yokladı. Nijeryalı oyuncuyu da kiralık isteyen İngiliz ekibinin aldığı cevap aynı oldu. İki futbolcunun da satılık olduğu ve kiralık gönderilmeyeceği ifade edildi.
 
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