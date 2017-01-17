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F.Bahçe'den gece yarısı bombası! Jose Sosa...

Fenerbahçe yönetiminin Jose Sosa'yı kadrosuna katmak için Milano'da görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.

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Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılan ve Milan'a transfer olan Jose Sosa için flaş bir iddia geldi.
 
NTVSpor'a göre Fenerbahçe yönetimi, bugün Jose Sosa ile Milano'da bir araya gelecek.
 
Beşiktaş'ın devreye girmesiyle birlikte Mehmet Ekici transferi için görüşmeleri tıkanan Fenerbahçe'de yöneticiler, Beşiktaş'ın eski yıldızı Jose Sosa'yı transfer etmek için Milano'ya gideceği kaydedildi.

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