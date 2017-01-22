Fenerbahçe Mehmet Ekici için teklifi artırdı

Fenerbahçe, transfer süreci çıkmaza giren Trabzonspor'un yıldız oyuncu Mehmet Ekici için sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor.



İlk olarak Aatif artı 500 bin Euro karşılığında Mehmet Ekici’yi renklerine katmak için uğraşan F.Bahçe, Faslı oyuncunun Karadeniz ekibiyle anlaşamaması üzerine Trabzonspor'a Mehmet Ekici için 2 milyon euro bonservis bedeli teklif etmişti.



Bu tekliften de sonuç alamayan sarı lacivertliler yeni bir teklifle Trabzonspor’un kapısını çaldı.Fenerbahçe mali fair-play nedeniyle transfer harcamalarında dikkatli olmak zorunda olmasına rağmen, teknik direktör Dick Advocaat’ın çok istediği 27 yaşındaki orta sahanın bonservisine 750 bin Euro zam yaptı.



Sarı-Lacivertliler’in 2 milyon 750 bin Euro ödemeye hazır olduğu öğrenilirken, Trabzonspor’un bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak ediliyor.