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F.Bahçe'den Sydorchuk için yeni teklif!

Dinamo Kiev, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralık vermeyi kabul etmeyip 10 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Görüşmeler tıkandı. Sarı-lacivertliler satın alma opsiyonlu yeni bir teklif sunacak.

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Mehmet Ekici'nin yanı sıra orta alana bir takviye daha yapma kararı alan Fenerbahçe, Dinamo Kiev'den Sergiy Sydorchuk'u gündemine almıştı. Bu bomba gelişmeyi sadece Fotomaç duyurmuştu. Ancak sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki yıldızı kiralama girişimi, Kiev'in başkanı Ihor Surkis'ten döndü. Surkis, Fenerbahçe'nin her konuda anlaştığı, teknik direktör Sergiy Rebrov'un da ayrılmasına izin verdiği ydorchuk'u kiraya vermeyi reddetti. Uk rayna ekibinin başkanı, Lens'in eski takım arkadaşı olan Sydorchuk'u ancak satabileceklerini, bunun için 10 milyon euro bonservis bedeli istediklerini sarı-lacivertli yöneticilere bildirdi.
 
BEŞİKTAŞ'A GOL ATMIŞTI
 
Fenerbahçe, bu gelişmeye rağmen Sergiy Sydorchuk'tan vazgeçmedi. Yönetimin, teknik direktör Dick Advocaat'ın çok istediği 1.89 boyundaki oyuncu için Dinamo Kiev'e satın alma opsiyonlu yeni bir teklif sunacağı öğrenildi. Sydorchuk, bu sezon Şampiyonlar Ligi grup son maçında Beşiktaş'a karşı oynamış, 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.
 
DEFANSI DA VAR HÜCUMU DA
 
Orta sahada her bölgede oynayabilme özelliğine sahip olan Sydorchuk, bu sezon Dinamo Kiev'de 24 resmi maçta 4 gol attı, 2 asist yaptı. Oyuncu, 16 kez Ukrayna Milli Takımı'nın formasını giyip 2 gol attı.
 
Fotomaç

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